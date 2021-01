Vienna, in migliaia infrangono il divieto di manifestare: diversi fermi (Di domenica 31 gennaio 2021) Circa 5mila persone sono scese in piazza a Vienna per protestare contro le restrizioni anti - Covid, sfidando il divieto delle autorità austriache. I manifestanti hanno raccolto l'appello del partito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 gennaio 2021) Circa 5mila persone sono scese in piazza aper protestare contro le restrizioni anti - Covid, sfidando ildelle autorità austriache. I manifestanti hanno raccolto l'appello del partito ...

Circa 5mila persone sono scese in piazza a Vienna per protestare contro le restrizioni anti - Covid, sfidando il divieto delle autorità austriache. I manifestanti hanno raccolto l'appello del partito di estrema destra Fpoe, che ha definito le ...

Vienna, 31 gen 16:29 - Migliaia di manifestanti hanno sfidato la polizia in tenuta antisommossa oggi a Vienna nel corso di una manifestazione organizzata dall'estrema destra contro le misure ...

Vienna, 31 gen 16:29 - (Agenzia Nova) - Migliaia di manifestanti hanno sfidato la polizia in tenuta antisommossa oggi a Vienna nel corso di una manifestazione organizzata dall'estrema destra contro le ...

