Serie C-Girone C, 21a giornata: la Juve Stabia batte la Vibonese e aggancia il Palermo. La classifica aggiornata (Di domenica 31 gennaio 2021) La Juve Stabia torna a vincere e aggancia il Palermo a quota ventinove punti.Due a zero. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Romeo Menti". Tre punti, quelli conquistati dagli uomini di Pasquale Padalino ai danni della Vibonese, messi in cassaforte grazie alle reti messe a segno nel primo tempo (33' e 42') da Luca Berardocco e Gennaro Borrelli. Un successo importantissimo sia per la classifica, sia per il morale. La Juve Stabia, infatti, non vinceva dallo scorso 12 dicembre. E adesso ha superato in un colpo solo Casertana e Virtus Francavilla, tornando al decimo posto, ultimo piazzamento utile per i playoff.LA classifica AGgiornata1. Ternana 522. Bari 413. Avellino* 344. Teramo 325. ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) Latorna a vincere eila quota ventinove punti.Due a zero. E' questo il risultato finale maturato questo pomeriggio allo Stadio "Romeo Menti". Tre punti, quelli conquistati dagli uomini di Pasquale Padalino ai danni della, messi in cassaforte grazie alle reti messe a segno nel primo tempo (33' e 42') da Luca Berardocco e Gennaro Borrelli. Un successo importantissimo sia per la, sia per il morale. La, infatti, non vinceva dallo scorso 12 dicembre. E adesso ha superato in un colpo solo Casertana e Virtus Francavilla, tornando al decimo posto, ultimo piazzamento utile per i playoff.LAAG1. Ternana 522. Bari 413. Avellino* 344. Teramo 325. ...

