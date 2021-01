Coninews : Leggenda dello sci di fondo e dello sport italiano, tanti auguri di buon compleanno a Manuela Di Centa! ??????… - TV7Benevento : Sci fondo: CdM, Pellegrino nono nella sprint a tecnica classica di Falun... - FondoItalia : Fondo - Imbattibile Svahn: sua anche la sprint di Falun, è la terza vittoria consecutiva nel format! - aostasera : Sci di fondo, la sprint di #Falun è di Klæbo. #Pellegrino fuori in semifinale - SandraCasini : È reato sparare al marito che mentre fuori è una giornata di m.. ti fa vedere in TV lo sci di fondo? -

Non va oltre le semifinali la gara di Federico Pellegrino , nella sprint a tecnica classica di Falun, in Svezia. Il poliziotto di Nus ha chiuso la batteria al quinto posto , risultato che lo ha ...Sofia Goggia è caduta in neve fresca quasi giunta inal tracciato, nella zona dei parcheggi dove stazionano i pulmini delle squadre. E' stata prontamente soccorsa, collocata su una barella ed ...Falun, 31 gen. - (Adnkronos) - Si ferma alle semifinali la gara di Federico Pellegrino nella sprint a tecnica classica di Falun. Il valdostano si è difeso con forza e orgoglio in una semifinale che pa ...Lo sci di fondo ha visto concludersi le gare femminili della tappa di Falun della Coppa del Mondo 2020-2021: in Svezia sono stati messi in palio altri punti validi per la conquista della Sfera di Cris ...