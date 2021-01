Sanremo nel caos, bufera su Fedez: «Va escluso dal Festival». E partono le diffide alla Rai (Di domenica 31 gennaio 2021) Nuova bufera su Sanremo. Il regolamento parla chiaro, le canzoni devono essere inedite. E nessuno può fare il furbo. E il furbo è Fedez che in una storia postata su Instagram canta Chiamami per nome. È un frammento del brano che deve presentare al Festival con Francesca Michieli, con Lello e Chiara che ballano sul fondo. Poi lo toglie. Rischia ora l’eliminazione dal palco. Ma non solo. Sempre sul suo profilo Instagram posta un video con l’identica ambientazione con il pianoforte sullo sfondo. Gioca: «Lello fa la recensione della canzone di Sanremo». E chiede al figlio: «Quanto ti piace da uno a dieci la canzone di Sanremo nuova?». «Uno», risponde il piccolo mentre il padre commenta: «Non l’ha sentita…». Fedez, l’errore gli può costare caro L’errore, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 31 gennaio 2021) Nuovasu. Il regolamento parla chiaro, le canzoni devono essere inedite. E nessuno può fare il furbo. E il furbo èche in una storia postata su Instagram canta Chiamami per nome. È un frammento del brano che deve presentare alcon Francesca Michieli, con Lello e Chiara che bno sul fondo. Poi lo toglie. Rischia ora l’eliminazione dal palco. Ma non solo. Sempre sul suo profilo Instagram posta un video con l’identica ambientazione con il pianoforte sullo sfondo. Gioca: «Lello fa la recensione della canzone di». E chiede al figlio: «Quanto ti piace da uno a dieci la canzone dinuova?». «Uno», risponde il piccolo mentre il padre commenta: «Non l’ha sentita…»., l’errore gli può costare caro L’errore, ...

