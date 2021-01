Pd e M5s puntano ancora su Conte ma Renzi avvisa: 'Prima programma scritto' (Di domenica 31 gennaio 2021) Oggi ultimo giorno di consultazioni per il presidente della Camera Fico per verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare. Movimento 5 stelle, Pd e Leu continuano a puntare su un Conte ter. ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 31 gennaio 2021) Oggi ultimo giorno di consultazioni per il presidente della Camera Fico per verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare. Movimento 5 stelle, Pd e Leu continuano a puntare su unter. ...

Jovinow : ?? CRISI DI GOVERNO Lo scontro tra Di Battista e Renzi sta spaccando il M5s. I rosso-gialli puntano dritti al 'Cont… - infoitinterno : Crisi, M5s e Pd puntano su Conte, Iv no. Il premier trema: Ter a rischio - infoitinterno : Crisi di governo: Pd e M5S puntano su Conte, Italia Viva no. Ultime ore di trattative per allargare la maggioranza - ANTEO17 : RT @_Gi_Ci_: @MPenikas @IlConteIT @francotaratufo2 @fabiopi1000 @PaolaTacconi @giovangolo @gio_c75 @ApriGli_Occhi @ferrandomau @piccolojaso… - _Gi_Ci_ : @MPenikas @IlConteIT @francotaratufo2 @fabiopi1000 @PaolaTacconi @giovangolo @gio_c75 @ApriGli_Occhi @ferrandomau… -