Pastiglie di bicarbonato fai da te per una pulizia a fondo del wc

(Di domenica 31 gennaio 2021) Se il tuo problema è ladel bagno, di sicuro avrai già provato un sacco di prodotti industriali. Alcuni li avrai trovati buoni, altri discreti, altri ancora cattivi o addirittura pessimi. Il punto però è che non è affatto obbligatorio, per così dire, fare ricorso a questi prodotti, che non solo costano soldi, ma troppo spesso inquinano l’ambiente, sono potenzialmente nocivi e si lasciano dietro contenitori da smaltire. Il: versatile e multiuso Se vuoi affrontare il problema delladel bagno in modo eco-amichevole, la soluzione che ti proponiamo qui sotto è la preparazione casalinga dia base didi sodio: sono efficaci, disinfettano ae non ti costringono a fare uso di sostanze chimiche. Ilè un ...

Ultime Notizie dalla rete : Pastiglie bicarbonato

NonSoloRiciclo

Non c'è bisogno di acquistare ledi detersivo monodose al supermercato dato che si possono fare in casa ottenendo pulizia e igiene delle stoviglie. Basta prendere 300 grammi didi sodio, si versano uno o 2 ......I prodotti che possiamo utilizzare per igienizzare la nostra lavatrice sono sapone edi ... Possiamo anche scegliere di utilizzare delleapposite. Queste vanno posizionate nel ...Dentifricio in pastiglie, in polvere, in pasta o a bastoncino Sebbene ... specialmente perché è la forma più semplice di dentifricio solido fai da te: mescolando argilla, bicarbonato di sodio e olio ...