Napoli, apprensione per Mertens: resta in Belgio per valutare i tempi di recupero (Di domenica 31 gennaio 2021) Nuovo problema per Dries Mertens. Nei minuti finali di Napoli-Spezia ha sentito nuovamente un dolore alla caviglia sinistra ed è stato costretto a chiedere il cambio. L’infortunio subito a dicembre contro l’Inter non sembra essere passato, ansi si è riacutizzato e, come comunicato dal Napoli, l’attaccante è tornato in Belgio per riprendere il percorso riabilitativo che evidentemente non era stato sufficiente. Questione irrisolta. Come sottolinea anche l’edizione odierna de La Repubblica, il belga è già partito per Anversa dove rimarrà almeno una settimana per sottoporsi a nuovi controlli. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Nuovo problema per Dries. Nei minuti finali di-Spezia ha sentito nuovamente un dolore alla caviglia sinistra ed è stato costretto a chiedere il cambio. L’infortunio subito a dicembre contro l’Inter non sembra essere passato, ansi si è riacutizzato e, come comunicato dal, l’attaccante è tornato inper riprendere il percorso riabilitativo che evidentemente non era stato sufficiente. Questione irrisolta. Come sottolinea anche l’edizione odierna de La Repubblica, il belga è già partito per Anversa dove rimarrà almeno una settimana per sottoporsi a nuovi controlli. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Giusepp57649588 : RT @EmanueleFire: Ansia in casa Napoli, de Laurentiis potrebbe licenziare tutta l'area tecnica, magazzinieri, steward e giocatori: vuole re… - JosiphOliver : RT @EmanueleFire: Ansia in casa Napoli, de Laurentiis potrebbe licenziare tutta l'area tecnica, magazzinieri, steward e giocatori: vuole re… - EmanueleFire : Ansia in casa Napoli, de Laurentiis potrebbe licenziare tutta l'area tecnica, magazzinieri, steward e giocatori: vu… -