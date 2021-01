Mkhitaryan: “Caso Dzeko? Non mi compete, spero solo si risolva presto” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Henrik Mkhitaryan, attaccante della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Verona. Queste le sue parole: “Io dietro solo a Bruno Fernandes per gol e assist? Sono solo numeri: lavoro per la squadra, e volevo ringraziare i compagni, che mi aiutano a farmi sentire bene qui. Per me conta di più la vittoria della squadra e stiamo facendo bene, siamo in lotta per obiettivi importanti. Il Caso Dzeko? Difficile parlarne, non è una cosa che mi riguarda e compete. Tutti vogliamo che si risolva velocemente, e siamo pronti per le prossime partite”. Foto: Sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Henrik, attaccante della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Verona. Queste le sue parole: “Io dietroa Bruno Fernandes per gol e assist? Sononumeri: lavoro per la squadra, e volevo ringraziare i compagni, che mi aiutano a farmi sentire bene qui. Per me conta di più la vittoria della squadra e stiamo facendo bene, siamo in lotta per obiettivi importanti. Il? Difficile parlarne, non è una cosa che mi riguarda e. Tutti vogliamo che sivelocemente, e siamo pronti per le prossime partite”. Foto: Sito Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NYbrooklyn_nets : @HenrikhMkh: “Caso #Dzeko ? Non mi compete, spero solo si risolva presto” - utente_libero : @Valerio67313912 @keenaroma Per me la fascia deve andare al magnifico Mkhitaryan. E occhio a El Shaarawy che potreb… - sportface2016 : #Roma | #Mkhitaryan: 'Caso #Dzeko? Spero si risolva presto, lo aspettiamo' - VoceRomane : #RomaVerona 3-1 ???????? ? #Mayoral: bomber di scorta un cavolo ???? #Mkhitaryan: qualità da leader ???? #Ibanez: semplice… - infoitsport : Roma, Fonseca sul caso Dzeko: “Ora basta speculazioni. Su Mkhitaryan invece…” -