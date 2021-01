Mai fidarsi di una sola fonte | le nuove regole per imparare qualsiasi cosa sul web

Leggi su it.mashable

(Di domenica 31 gennaio 2021) Da ragazzino, negli anni ’90, presi in prestito in biblioteca un libro sulle profezie di Nostradamus. Per settimane intere, ammorbai la mia famiglia con le presunte prove a sostegno della tesi principale, la fine del mondo nel 1999, predetta dal mistico francese del 16esimo secolo. Per fortuna, …