L’Italia riparte | ma siate prudenti Il virus è ancora in giro

Leggi su ildenaro

(Di domenica 31 gennaio 2021) Siccome il Diario Liberale vuole essere imparziale, oggi difende il legittimo diritto dei parlamentari di cambiare ideaDi politica non si ama parlare per non schierarsi. È un atteggiamento pavido e sbagliato perché dalla politica dipende la nostra vita. Non è sporca. Sono gli uomini corrotti a sporcarla approfittando appunto della latitanza di chi non vuole esserne coinvolto. Oggi non è vero che c’è il mercimonio di un tempo. Non ci sono gli Scilipoti né i Di Gregorio perché in cambio non c’è denaro. Chi è di destra moderata, com’è la maggioranza degli italiani, teme un sovranismo che ci farebbe uscire dall’Euro. Si cambia idea per evitare la tragedia di tornare alla lira e perdere il benessere in cui viviamo. Nella prima repubblica c’era qualche delinquente, ma quasi tutti gentiluomini che amavano il paese in ogni partitoCi raccolsero nella miseria del dopoguerra e riportarono ...