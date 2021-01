Italiano: “Partita decisa da un rigore che non dovevamo concedere, un punticino poteva arrivare” (Di domenica 31 gennaio 2021) Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha commentato così la sconfitta di misura contro l’Udinese: “Non è facile per una squadra come la nostra preparare una Partita così importante, contro una squadra così difficile da affrontare come l’Udinese, in un solo allenamento. Penso che però la Partita l’abbiamo affrontata bene, è stata una Partita equilibrata decisa da un errore sul calcio di rigore, che potevamo evitare. Poi abbiamo fatto di tutto per raddrizzarla, abbiamo avuto tanti presupposti per fare gol ma non siamo stati incisivi e non siamo stati bravi a concludere quando siamo stati in superiorità numerica. Penso che l’atteggiamento sia stato giusto, mi dispiace averla persa perchè un punticino potevamo portarlo a casa però ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Vincenzo, tecnico dello Spezia, ha commentato così la sconfitta di misura contro l’Udinese: “Non è facile per una squadra come la nostra preparare unacosì importante, contro una squadra così difficile da affrontare come l’Udinese, in un solo allenamento. Penso che però lal’abbiamo affrontata bene, è stata unaequilibratada un errore sul calcio di, chemo evitare. Poi abbiamo fatto di tutto per raddrizzarla, abbiamo avuto tanti presupposti per fare gol ma non siamo stati incisivi e non siamo stati bravi a concludere quando siamo stati in superiorità numerica. Penso che l’atteggiamento sia stato giusto, mi dispiace averla persa perchè unmo portarlo a casa però ...

