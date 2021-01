GF Vip 5 | Elisabetta Gregoraci sbotta su Pierpaolo e Giulia | il retroscena

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 31 gennaio 2021)si dice stufa di essere tirata in ballo al GF Vip 5 per l’ormai consueto confronto tra lei,Salemi ePretelli e/o i familiari di quest’ultimo, o almeno questa è l’indiscrezione del momento. La voce giunge ad un noto web format da parte del giornalista Gabriele Parpiglia, e rimanda ad un curioso, occasione in cui dietro le quinte di una nuova puntata del Gf vip in corso la showgirl calabrese ha letteralmenteto sulla sua storica amicizia speciale con l’ex velino di Striscia la notizia. Cheabbia voltato pagina, dopo? Gf vip 5,Pretelli ancora al centro del gossip Oltre al secondo posto in finale ...