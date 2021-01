Firenze – Aggredita 13enne da alcuni coetanei | minori denunciati per aver postato il video sui social

(Di domenica 31 gennaio 2021) La vittima è stata portata in ospedale e dimessa con sette giorni di prognosi. E? chiusa in casa e ha paura di tornare a scuola Un gruppo di sette ragazzi ha accerchiato e aggredito unache frequenta una scuola media di. Il tutto è stato ripreso con i telefoni e condiviso sui. I responsabili,

Accerchiata da un gruppo di sette coetanei e poi aggredita per riprendere il tutto con i telefonini e condividere il video sui social. Vittima è una 13enne che frequenta una scuola media di Firenze, già presa di mira più volte da una studentessa ...