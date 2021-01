Covid a scuola | chiusi altri due plessi nel napoletano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Aumentano i casi di contagio all’interno delle scuole e alcune sono costrette a chiudere. A Boscoreale infatti il sindaco Antonio Diplomatico ha predisposto la chiusura di due. Queste la nota del comune di Boscoreale: “Un dato allarmante emerge dai tamponi effettuati il 29 gennaio. In tale giorno il tasso di positività tra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 26,19 % (effettuati 84 tamponi con 22 positivi). Ad oggi ci sono 33 persone in quarantena fiduciaria. Gran parte delle quali sono alunni e docenti per gli effetti di alcuni contagi registrati nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Proprio l’aumento di contagi verificatosi nelle scuole ha determinato l’adozione di tre ordinanze sindacali. Il sindaco Antonio Diplomatico, infatti, ha disposto la proroga fino al 4 febbraio, salvo ulteriori ...