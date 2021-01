Contatto Draghi-Mattarella | il Quirinale smentisce

(Di domenica 31 gennaio 2021) Crisi di governo, proseguono le consultazioni e intanto fonti delsmentiscono i rumors: “non ha contattato” Al via la seconda giornata di consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico, incaricato dal presidente della Repubblica Sergiodi verificare se sussista la possibilità di un Governo sostenuto alla stessa maggioranza del Conte bis. Ieri Fico… L'articolo Corriere Nazionale.

...nelle ultime ore su alcuni quotidiani nazionali secondo cui ci sarebbe stato untelefonico tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'ex governatore della BCE Mario. La ...Leggi anche Crisi, "nessunMattarella -" Consultazioni, oggi secondo giro per Fico: le news "Il riserbo e il silenzio del Presidente del Consiglio - spiegano da Palazzo Chigi - sono ...Crisi di governo, proseguono le consultazioni e intanto fonti del Quirinale smentiscono i rumors: “Mattarella non ha contattato Draghi” Al via la seconda giornata di consultazioni del presidente della ...Mentre l’ipotesi di un Conte Ter comincia a profilarsi, dal Quirinale è arrivata la smentita circa un contatto telefonico tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e Mario Draghi. “È dest ...