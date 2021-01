Calciomercato Juventus | colpo di scena | affare in dirittura d’arrivo

(Di domenica 31 gennaio 2021) Quando ormai ildellapareva avviarsi verso la conclusione, ecco ildi. La notizia che è rimbalzata in Italia questa mattina e che è stata confermata dall’esperto Gianluca Di Marzio, è stata riferita dal quotidiano tedesco Kicker ed è relativa ad un’operazione in uscita dalla Vecchia Signora. LEGGI ANCHE:, da decidere il futuro di due calciatori: operazioni complesse Trattativa praticamente conclusa e visite mediche previste nella giornata di oggi. LEGGI ANCHE:, sondati due giovani attaccanti: secco "no" Sami Khedira, centrocampista della, Khedira all’Hertha Berlino: ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - DiMarzio : Le parole di #Pirlo dopo #SampdoriaJuventus - DiMarzio : #Calciomercato - Con #Aké in bianconero, la #Juventus torna a chiedere informazioni su #Aouar - yutomanga : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - GreenMidnight1 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Rodrigo Bentancur sembra aver ritrovato la forma migliore, al fianco di Arthur ha composto la coppia che in questo momento dona più garanzie. E l'uruguaiano lo esalta aTv: ' Mamma mia...palla al piede è il migliore al mondo. Forse solo Iniesta ho visto più forte di lui'Le spiccate doti fisiche, unite ad un ottimo fiuto per il gol, attirano le attenzioni della, che ne rileva il cartellino. Petrelli si disimpegna nel ruolo da centravanti dall'Under 16 all'...Secondo la rivista più importante della Germania "Kicker", il contratto con il club bianconero sarebbe scaduto a fine stagione ...Siamo al passo d'addio, dopo tante voci e altrettante trattative saltate: siamo alla svolta per l'addio di Sami Khedira alla Juventus, un addio che porterà il c ...