**Calcio: Serie A, Napoli-Parma 2-0** (Di domenica 31 gennaio 2021) Napoli, 31 gen. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 2-0 il Parma in un match valido per la ventesima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Maradona'. A decidere la partita le reti di Elmas al 32? e Politano all'82'. Gli azzurri agganciano Roma e Lazio al 4° posto con 37 punti, mentre gli emiliani restano fermi in penultima posizione a quota 13.

