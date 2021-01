Berlusconi | ' Serve un governo con le forze migliori | Forza Italia non si fa dettare la linea'

Corriere : «Renzi dice spesso cose giuste, ma non sempre è conseguente con quello che dice. Il rapporto con lui dipende dalle… - dasar : RT @HuffPostItalia: Silvio Berlusconi: 'Serve un Governo dei migliori, Forza Italia responsabile' - arual3_laura : RT @HuffPostItalia: Silvio Berlusconi: 'Serve un Governo dei migliori, Forza Italia responsabile' - Giacinto_Bruno : RT @HuffPostItalia: Silvio Berlusconi: 'Serve un Governo dei migliori, Forza Italia responsabile' - HuffPostItalia : Silvio Berlusconi: 'Serve un Governo dei migliori, Forza Italia responsabile' -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Serve

Sa da quanto tempo non succede? Dal 2008, dalla nascita dell'ultimo governo. E' questa, con l'uso politico della giustizia, la grande questione della democrazia nel nostro Paese'. 'Chi ...Sa da quanto tempo non succede? Dal 2008, dalla nascita dell'ultimo governo. È questa, con l'uso politico della giustizia, la grande questione della democrazia nel nostro Paese».Il Cav agli alleati di centrodestra: "Nessuno ci detta la linea". E su Renzi: "Dice spesso cose giuste, rapporto futuro dipenderà da scelte che farà" ...Per il leader di Forza Italia, le riforme sono una materia che riguarda tutti e su cui ci deve essere sempre la massima convergenza possibile, al di là del rapporto maggioranza-opposizione ...