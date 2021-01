Ballardini: 'Il Genoa ha un gruppo serio e di qualità' (Di domenica 31 gennaio 2021) CROTONE - "La nostra classifica è diventata possibile grazie ai giocatori e alla loro serietà e qualità". Lo ha dichiarato Davide Ballardini , allenatore del Genoa , a Sky dopo la gara con il Crotone :... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 31 gennaio 2021) CROTONE - "La nostra classifica è diventata possibile grazie ai giocatori e alla loro serietà e". Lo ha dichiarato Davide, allenatore del, a Sky dopo la gara con il Crotone :...

