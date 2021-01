14 cucine dallo stile curioso | alcune sono proprio di pessimo gusto

Leggi su virali.video

(Di domenica 31 gennaio 2021) La cucina è, senza ombra di dubbio, uno degli ambienti che più viene vissuto all’interno di ogni abitazione eper questa motivazione, piacerebbe a tutti averne una funzionale. Infatti, riuscendo a creare in casa nostra una cucina costruita nei minimi dettagli a nostro piacimento, sicuramente stare tante ore al suo interno ci farà sentire più a nostro agio. Grandi piani di lavoro, spazio a sufficienza per posizionare tutti i nostri utensili, colori e linee congeniali,tutto quello che ognuno di noi spera di riuscire ad ottenere, purtroppo però non sempre è così. Capita molto più spesso di quanto si creda che alcuni architetti o designer di interni, non riescano a comprendere appieno le nostre idee e anzi, le stravolgono totalmente, riuscendo a creare qualcosa di assolutamente impensabile. Di seguito eccodelle ...