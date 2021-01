Una vita | la soap chiude i battenti in Spagna

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 30 gennaio 2021) Bruttissime notizie in arrivo dallaper i fan di Una. TVE, ovvero la tv iberica che trasmette la serie, ha deciso di cancellarla definitivamente. Lo sceneggiato spagnolo, dunque, si appresta are iper sempre a sei anni dalla prima puntata e dopo quasi 1500 episodi. La serie, tuttavia, andrà in onda ancora per qualche tempo invisto che le riprese termineranno ufficialmente nel mese di marzo. Una: TVE annuncia la cancellazione dellainUna notizia giunta come un fulmine a ciel sereno ha spiazzato tutti i fan della telenovela iberica. TVE, l'azienda televisiva spagnola ha annunciato attraverso un comunicato sul loro sito che Unaterminerà per sempre le riprese nel prossimo mese di ...