UFFICIALE Udinese, riscattato Deulofeu: contratto fino al 2024 (Di sabato 30 gennaio 2021) L’Udinese si assicura le prestazioni di Gerard Deulofeu: i bianconeri hanno riscattato l’attaccante spagnolo. contratto fino al 2024 Gerard Deulofeu resterà all’Udinese fino al 2024. Ecco il comunicato del club friulano. «Udinese Calcio è lieta di comunicare l’acquisto a titolo definitivo di Gerard Deulofeu dal Watford Fc. L’attaccante spagnolo ex Milan e Barcellona, arrivato lo scorso ottobre con la formula del prestito, sottoscrive ora un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2024. Udinese Calcio e Gerard proseguiranno così, con grande soddisfazione, il percorso iniziato negli scorsi mesi con l’auspicio ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) L’si assicura le prestazioni di Gerard: i bianconeri hannol’attaccante spagnolo.alGerardresterà all’al. Ecco il comunicato del club friulano. «Calcio è lieta di comunicare l’acquisto a titolo definitivo di Gerarddal Watford Fc. L’attaccante spagnolo ex Milan e Barcellona, arrivato lo scorso ottobre con la formula del prestito, sottoscrive ora unche lo legherà al clubal 30 giugnoCalcio e Gerard proseguiranno così, con grande soddisfazione, il percorso iniziato negli scorsi mesi con l’auspicio ...

