Stavolta nessuna truffa con messaggi nello stato di WhatsApp: tra aggiornamenti recenti e privacy (Di sabato 30 gennaio 2021) Sta creando un po’ di confusione questa mattina la novità che, da alcune ore, prevede messaggi nello stato di WhatsApp. Sostanzialmente, l’applicazione ha deciso di utilizzare un nuovo canale per interfacciarsi con tutti noi, nel tentativo di annunciare novità per quanto riguarda eventuali aggiornamenti recenti o sulla privacy. Alla luce di una truffa diventata molto virale nelle scorse settimane (anche noi vi abbiamo parlato della storia del codice a sei cifre, con un paio di approfondimenti), svariati utenti Android ed iPhone hanno temuto che potesse trattarsi di un’iniziativa non ufficiale. Arrivano messaggi nello stato di WhatsApp: riguardano aggiornamenti ... Leggi su bufale (Di sabato 30 gennaio 2021) Sta creando un po’ di confusione questa mattina la novità che, da alcune ore, prevededi. Sostanzialmente, l’applicazione ha deciso di utilizzare un nuovo canale per interfacciarsi con tutti noi, nel tentativo di annunciare novità per quanto riguarda eventualio sulla. Alla luce di unadiventata molto virale nelle scorse settimane (anche noi vi abbiamo parlato della storia del codice a sei cifre, con un paio di approfondimenti), svariati utenti Android ed iPhone hanno temuto che potesse trattarsi di un’iniziativa non ufficiale. Arrivanodi: riguardano...

Noovyis : (Stavolta nessuna truffa con messaggi nello stato di WhatsApp: tra aggiornamenti recenti e privacy) Playhitmusic - - mrs_albinati : #CheDioCiAiuti6 sul finale nessuna certezza, ma gli autori almeno stavolta sono riusciti nell'impresa impossibile d… - pattitta685 : @GrandeFratello Stavolta non ho dubbi: NESSUNA - hdjfksa : @alisborina dice che visti i casini di lunedì stavolta non anticipa nessuna percentuale - Gaetano40844715 : 'Al momento non vedo nessuna coalizione di maggioranza possibile che non includa Italia Viva' Stavolta ha ragione l… -