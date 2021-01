Snyder Cut di Justice League ha una data di uscita

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 30 gennaio 2021)Cut diottiene unadiufficiale. Anni dopo il lancio della campagna Release theCut in risposta al modo in cui finì il taglio teatrale di, gli spettatori stanno finalmente per vedere la versione didel film DC. Per un po’ l’aspettativa era che sarebbe uscito all’inizio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.