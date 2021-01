Scuola: musica videogioco di corsa per superare sfida compiti a casa, boom di tutorial sul web (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Troppi compiti a casa dopo un giorno di solitudine in Dad? La sfida si può vincere, secondo gli studenti, studiando al ritmo musicale di Mario Kart, il videogioco di corsa della Nintendo. Lo raccontano i teenager che su Instagram e Tik Tok si esibiscono in esecuzioni di compiti a casa al ritmo di melodie da gara "aumentando di velocità ad ogni giro per finire un saggio appena in tempo". Un vero e proprio trend, cresciuto a dismisura dalla fine di ottobre e adesso 'sponsorizzato' anche via-tutorial, in elenchi e guide per imparare a scegliere tra i molteplici brani musicali del videogioco in base agli obiettivi di studio e "certificato" dai milioni di visualizzazioni dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - Troppidopo un giorno di solitudine in Dad? Lasi può vincere, secondo gli studenti, studiando al ritmole di Mario Kart, ildidella Nintendo. Lo raccontano i teenager che su Instagram e Tik Tok si esibiscono in esecuzioni dial ritmo di melodie da gara "aumentando di velocità ad ogni giro per finire un saggio appena in tempo". Un vero e proprio trend, cresciuto a dismisura dalla fine di ottobre e adesso 'sponsorizzato' anche via-, in elenchi e guide per imparare a scegliere tra i molteplici branili delin base agli obiettivi di studio e "certificato" dai milioni di visualizzazioni dei ...

