Sanremo 2021, colpo di scena Amadeus: arriva la decisione (Di sabato 30 gennaio 2021) Sanremo 2021, nuova notizia bomba dalle retrovie del festival: arriva un’importante decisione di Amadeus. Nuovo colpo di scena in casa Sanremo: Amadeus fa dietrofront. Il conduttore romagnolo, dopo aver valutato clamorosamente un’uscita di scena, non rassegnerà le proprie dimissioni e resterà regolarmente al suo posto. Lo riferisce l’ANSA in esclusiva. Il direttore artistico nonché conduttore L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 30 gennaio 2021), nuova notizia bomba dalle retrovie del festival:un’importante decisione di. Nuovodiin casafa dietrofront. Il conduttore romagnolo, dopo aver valutato clamorosamente un’uscita di, non rassegnerà le proprie dimissioni e resterà regolarmente al suo posto. Lo riferisce l’ANSA in esclusiva. Il direttore artistico nonché conduttore L'articolo proviene da Inews.it.

fattoquotidiano : Covid, Crisanti a La7: “Polemiche su Festival di Sanremo? C’è un inaridimento dei sentimenti, la gente ormai si è a… - La7tv : #piazzapulita Polemiche #Sanremo, Andrea #Crisanti: 'C'è un inaridimento dei sentimenti. La gente alla fine si abit… - IlContiAndrea : #Amadeus non lascia e va avanti, si rimetterà alle decisioni sui protocolli di sicurezza di Rai e del Comitato Tecn… - SassiLive : AMADEUS NON LASCIA SANREMO 2021, SI ATTENDONO DECISIONI DI RAI E CTS PER I FIGURANTI AL TEATRO ARISTON - Tanuccio : Non solo lavorano in emergenza da un anno, mo pure questa croce si devono pigliare. #Sanremo2021 -