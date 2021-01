Renzi vada pure in Arabia Saudita. Basta che poi non ci venga a parlare di “diritti civili” (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen – Con tutto il rispetto per il principe bin Salman, non ci pare che il regno dei Saud sia in procinto di divenire la culla di un nuovo Rinascimento, a differenza di ciò che ha dichiarato a Riad il senatore Matteo Renzi, volato in Arabia Saudita per una serie di conferenza, giustamente pagate, che lo vedono protagonista assieme ad altre figure del posto. Niente di meno del principe. A volte, nella vita, Basta poco per essere invitati ad andare nell’altra parte del mondo a spiegare come gira la terra. Perdere un referendum costituzionale, impedire nuove elezioni e forgiare un nuovo partito nel fuoco della battaglia di uno zero virgola ed è fatta. A Riad con furore. Almeno risparmiateci i pipponi sui diritti Pecunia non olet, su questo siamo tutti d’accordo. Ci chiediamo se non faccia ridere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen – Con tutto il rispetto per il principe bin Salman, non ci pare che il regno dei Saud sia in procinto di divenire la culla di un nuovo Rinascimento, a differenza di ciò che ha dichiarato a Riad il senatore Matteo, volato inper una serie di conferenza, giustamente pagate, che lo vedono protagonista assieme ad altre figure del posto. Niente di meno del principe. A volte, nella vita,poco per essere invitati ad andare nell’altra parte del mondo a spiegare come gira la terra. Perdere un referendum costituzionale, impedire nuove elezioni e forgiare un nuovo partito nel fuoco della battaglia di uno zero virgola ed è fatta. A Riad con furore. Almeno risparmiateci i pipponi suiPecunia non olet, su questo siamo tutti d’accordo. Ci chiediamo se non faccia ridere ...

