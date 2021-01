Quasi tutta Italia in zona gialla, Bassetti avverte: «Se sarà happy hour, torneremo presto in rosso» (Di sabato 30 gennaio 2021) Quasi tutta Italia tra poco sarà zona gialla. Questo, di fatto, equivale a prendere respiro in quella che molti esperti definiscono “maratona contro il coronavirus”. Gli ultimi monitoraggi hanno fatto segnare un sensibile miglioramento dell'indice Rt e l'abbassamento della pressione sistemi sanitari. Non è, però, il momento di abbassare la guardia, nonostante i segnali provenienti dall'epidemia potrebbero fa credere il contrario. E l'avvertimento arriva anche da chi come Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova, ha sempre predicato solo la strada delle chiusure intelligenti, misurate alla situazione delle zone e non dei lockdown totali. Oltre a rifiutare in maniera netta la comunicazione troppo allarmistica. Zone gialle: le regioni in giallo e da ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 30 gennaio 2021)tra poco. Questo, di fatto, equivale a prendere respiro in quella che molti esperti definiscono “maratona contro il coronavirus”. Gli ultimi monitoraggi hanno fatto segnare un sensibile miglioramento dell'indice Rt e l'abbassamento della pressione sistemi sanitari. Non è, però, il momento di abbassare la guardia, nonostante i segnali provenienti dall'epidemia potrebbero fa credere il contrario. E l'avvertimento arriva anche da chi come Matteo, infettivologo del San Martino di Genova, ha sempre predicato solo la strada delle chiusure intelligenti, misurate alla situazione delle zone e non dei lockdown totali. Oltre a rifiutare in maniera netta la comunicazione troppo allarmistica. Zone gialle: le regioni in giallo e da ...

