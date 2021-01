Patrick Cutrone riparte dal Valencia (Di sabato 30 gennaio 2021) Per la seconda volta nella sua carriera Patrick Cutrone lascia l’Italia per trasferirsi all’estero. Dopo l’esperienza fallimentare con la Fiorentina alla quale era approdato in prestito dal Wolverhampton in prestito, l’attaccante si trasferisce al Valencia con la stessa formula. Cutrone al Valencia: scelta giusta? Si spera che in terra spagnola possa finalmente confermare quanto fatto vedere, purtroppo, solo al Milan. La deludente stagione trascorsa a Firenze, dove ha collezionato undici presenze con un solo goal all’attivo, ne ha ridimensionato fortemente il suo valore uscendo persino dal giro della Nazionale under 21. Adesso avrà la possibilità di rilanciarsi e Valencia sembra l’ambiente ideale in quanto già meta di riscatto in passato per altri italiani come Florenzi, Zaza, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021) Per la seconda volta nella sua carrieralascia l’Italia per trasferirsi all’estero. Dopo l’esperienza fallimentare con la Fiorentina alla quale era approdato in prestito dal Wolverhampton in prestito, l’attaccante si trasferisce alcon la stessa formula.al: scelta giusta? Si spera che in terra spagnola possa finalmente confermare quanto fatto vedere, purtroppo, solo al Milan. La deludente stagione trascorsa a Firenze, dove ha collezionato undici presenze con un solo goal all’attivo, ne ha ridimensionato fortemente il suo valore uscendo persino dal giro della Nazionale under 21. Adesso avrà la possibilità di rilanciarsi esembra l’ambiente ideale in quanto già meta di riscatto in passato per altri italiani come Florenzi, Zaza, ...

