Pallanuoto femminile, Serie A1 2021: Padova e Verona passano al Preliminary Round Scudetto (Di sabato 30 gennaio 2021) La Serie A1 2020-2021 di Pallanuoto femminile oggi, sabato 30 gennaio, ha visto giocarsi tre match della quarta giornata: il massimo campionato ha emesso i primi verdetti in vista della seconda fase. Padova e Verona passano al Preliminary Round Scudetto, vanno al Final Round Bogliasco e Trieste. Per i verdetti del Girone B bisognerà attendere la formalità del recupero tra Ancona e Catania, in programma martedì 2 febbraio. Nei tre match odierni facili vittorie di Plebiscito Padova, per 17-7 sul Trieste, CSS Verona, per 17-7 sul Bogliasco 1951, e della SIS Roma, per 15-3 sulla RN Florentia. Martedì in caso di successo o pareggio delle etnee, Roma e Catania ...

