Ora è ufficiale: Stefano Minelli dalla Spal al Perugia (Di sabato 30 gennaio 2021) Stefano Minelli lascia la Spal, come anticipato in giornata, scende di categoria e raggiunge il Perugia in Serie C. Ad annunciarlo è il club estense tramite un comunicato ufficiale: “Spal srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’A.C. Perugia Calcio 1905, società militante nel Girone B di Serie C, le prestazioni sportive del portiere Stefano Minelli. Il Club ringrazia Minelli per la professionalità e l’impegno dimostrato nei mesi in biancazzurro, augurandogli il meglio nel proseguo della sua carriera calcistica”. Foto: Logo Perugia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021)lascia la, come anticipato in giornata, scende di categoria e raggiunge ilin Serie C. Ad annunciarlo è il club estense tramite un comunicato: “srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’A.C.Calcio 1905, società militante nel Girone B di Serie C, le prestazioni sportive del portiere. Il Club ringraziaper la professionalità e l’impegno dimostrato nei mesi in biancazzurro, augurandogli il meglio nel proseguo della sua carriera calcistica”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

