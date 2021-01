Napoli | i murales in onore dei rapinatori sono ancora lì Il Pg a De Magistris | «Inammissibile»

(Di sabato 30 gennaio 2021) Il Secolo d’Italia se n’è occupato per ben due volte nei giorni scorsi dopo che il Mattino l’aveva sollevata attraverso servizi, interviste e lettere aperte. Parliamo degli altarini eretti aindi camorristi. E soprattutto deicommemorativi di Ugo Russo e Luigi Caiafa, baby-uccisi in conflitti a fuoco con le forze dell’ordine durante due distinte rapine. Nonostante gli ordini di prefetto e Viminale, la giunta guidata da Luigi Desi muove con inattesa timidezza nel ripristinare lo stato dei luoghi. Il messaggio di tanta inerzia è devastante: qui comando l’anti-Stato e non lo Stato. Dedicati a due baby-Per molto meno, sindacistati rimossi e intere amministrazioni sciolte con il marchio infamante ...

Torna sul caso degli «altarini» e deirealizzati in memoria di giovani morti mentre tentavano una rapina, il procuratore generale diLuigi Riello. Dopo aver affrontato la questione nel corso di una conferenza stampa due ...... perche coinvolto in una vicenda del 2013 per reati ordinari (tuttora in fase di accertamento in primo grado), ma non è stato mai coinvolto in processi della dda di. Dinanzi al...Il procuratore generale di Napoli Luigi Riello torna sulla vicenda dei murales realizzati in memoria dei minorenni morti – Ugo Russo e Luigi Caiafa, uccisi dalle forze dell'ordine – mentre tentavano r ...Anche la riqualificazione e l’innovazione dei centri storici e il recupero dei borghi possono dare un contributo all’occupazione ...