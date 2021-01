Mihajlovic: “Tranquillo, non sa tirare i rigori”. E Ibra sbaglia il primo e non tira il secondo… (Di sabato 30 gennaio 2021) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna , si è reso protagonista di un simpatico siparietto nella gara contro il Milan. Il tecnico rossoblu, in occasione del rigore a favore dei rossoneri, ha voluto dare un consiglio al suo portiere Skorupski: “Tranquillo tanto non li sa tirare”. Il riferimento era ovviamente per Zlatan Ibrahimovic, un commento scherzoso, considerando la grande amicizia che lega il serbo all’attaccante svedese, però premonitore. Ante Rebic ha segnato sulla ribattuta il gol del vantaggio rossonero, in occasione del secondo penalty è andato Franck Kessié dagli undici metri e non Ibra. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Sinisa, tecnico del Bologna , si è reso protagonista di un simpatico siparietto nella gara contro il Milan. Il tecnico rossoblu, in occasione del rigore a favore dei rossoneri, ha voluto dare un consiglio al suo portiere Skorupski: “tanto non li sa”. Il riferimento era ovviamente per Zlatanhimovic, un commento scherzoso, considerando la grande amicizia che lega il serbo all’attaccante svedese, però premonitore. Ante Rebic ha segnato sulla ribattuta il gol del vantaggio rossonero, in occasione del secondo penalty è andato Franck Kessié dagli undici metri e non. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GoalItalia : 'Tranquillo, i rigori non li sa tirare' Mihajlovic anticipa l'errore di Ibra ?? Quarto rigore sbagliato in stagione… - _DAGOSPIA_ : 'TANTO NON LI SA TIRARE'. LA PROVOCAZIONE DI MIHAJLOVIC PRIMA DELL'ERRORE DI IBRA DAL DISCHETTO - infoitsport : Mihajlovic al suo portiere: “Tranquillo, tanto Ibra non sa tirare i rigori”. E lo svedese sbaglia ancora - murcielago46 : Ha pienamente ragione Miha !! ?????? #Mihajlovic #ibra #milan #BolognaMilan @acmilan @Ibra_official - EMIGOAL : RT @NonSoloJuve: ??”Stai tranquillo, tanto non li sa tirare.” [#Mihajlovic a Skorupski riferito a #Ibrahimovic dopo l’assegnazione del mill… -