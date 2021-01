Mattarella: “Doveroso dare vita presto a un governo”. Elezioni per ora escluse (Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella protagonista assoluto di questa fase politica. Non poteva certo essere diversamente ma l'incarico esplorativo assegnato al presidente della Camera Roberto Fico con perimetro dell'attuale maggioranza e soprattutto la reiterata necessità di risolvere con urgenza massima la crisi generata dall'abbandono del governo di Italia viva lo indicano ancora di più come l'arbitro costituzionale per eccellenza. Entro martedì Fico dovrà dire una volta per tutte al Capo dello Stato se la maggioranza giallorossa può rinascere. E se sì con quale premier, numeri e programma da qui alla fine della legislatura. Altrimenti da mercoledì la maggioranza giallorossa sarà archiviata e lo schema per risolvere la crisi cambierà del tutto. Il capo dello Stato al termine delle consultazioni ha rilasciato una breve dichiarazione ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 30 gennaio 2021) Il presidente della Repubblica Sergioprotagonista assoluto di questa fase politica. Non poteva certo essere diversamente ma l'incarico esplorativo assegnato al presidente della Camera Roberto Fico con perimetro dell'attuale maggioranza e soprattutto la reiterata necessità di risolvere con urgenza massima la crisi generata dall'abbandono deldi Italia viva lo indicano ancora di più come l'arbitro costituzionale per eccellenza. Entro martedì Fico dovrà dire una volta per tutte al Capo dello Stato se la maggioranza giallorossa può rinascere. E se sì con quale premier, numeri e programma da qui alla fine della legislatura. Altrimenti da mercoledì la maggioranza giallorossa sarà archiviata e lo schema per risolvere la crisi cambierà del tutto. Il capo dello Stato al termine delle consultazioni ha rilasciato una breve dichiarazione ...

