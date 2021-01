Massimo Carrera: “Pirlo mi ha stupito. Inter favorita per lo scudetto” (Di sabato 30 gennaio 2021) “L’attuale allenatore della Juventus è sempre stato un campione carismatico e ora mi sta stupendo in positivo nel suo ruolo da allenatore. Senza neanche un po’ di gavetta sta guidando un club come la Juve con grande personalità”. Lo ha detto Massimo Carrera, ex allenatore della Juventus, in un’Intervista rilasciata ai microfoni di Tuttosport. “Senza coppe l’Inter ha un vantaggio, soprattutto in primavera. Conte è un vincente ed è il favorito per la vittoria dello scudetto“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 gennaio 2021) “L’attuale allenatore della Juventus è sempre stato un campione carismatico e ora mi sta stupendo in positivo nel suo ruolo da allenatore. Senza neanche un po’ di gavetta sta guidando un club come la Juve con grande personalità”. Lo ha detto, ex allenatore della Juventus, in un’vista rilasciata ai microfoni di Tuttosport. “Senza coppe l’ha un vantaggio, soprattutto in primavera. Conte è un vincente ed è il favorito per la vittoria dello“. SportFace.

