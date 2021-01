MediasetTgcom24 : Macerata, disabile multato perché consuma caffè nel locale: 'Mi riparavo dal freddo' | Scattato il ricorso… - RinoCana : RT @francescatotolo: A Macerata, gli agenti hanno multato un disabile affetto da distrofia muscolare in carrozzina perché stava bevendo un… - arquer12 : RT @francescatotolo: A Macerata, gli agenti hanno multato un disabile affetto da distrofia muscolare in carrozzina perché stava bevendo un… - Elisa72Parma : RT @francescatotolo: A Macerata, gli agenti hanno multato un disabile affetto da distrofia muscolare in carrozzina perché stava bevendo un… - fabioferrero71 : Macerata, disabile multato perché consuma caffè nel locale: 'Mi riparavo dal freddo' | Scattato il ricorso - Tgcom24 -

Ultime Notizie dalla rete : Macerata disabile

La solidarietà del titolare 30 gennaio 2021 12:11multato perché consuma caffè nel locale: 'Mi riparavo dal freddo' - Scattato il ricorso - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte ...di Giorgio Giannaccini "Multato dalla polizia diperché io, affetto dalla distrofia muscolare e costretto su una carrozzina elettrica, sono entrato in un bar per ripararmi dal freddo e bere un caffè". È lo sfogo di Giovanni Valerio Ricci, ...Di Lorena Fantauzzi E’ entrato nella pizzeria Amarcord di Porto Recanati (Macerata) con la sua carrozzina elettrica per prendere un caffè e così “ripararsi un po’ dal freddo”. Ma agenti in borghese lo ...A poche ore dal cambio di colore delle regioni, per cui quasi tutta l’Italia diventerà zona gialla, un uomo disabile è stato multato per essere ...