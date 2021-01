Ludo Pagani e Vale Vignali | una “combo” di talento e super hot – FOTO

(Di sabato 30 gennaio 2021)vicantinahanno unito la loro bellezza in uno scatto mozzafiato su Instagram. Le due, insieme, sono un concentrato di sensualità. Metti insieme una bellissima giornalista sportiva… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

C0RBEROMEDIA : alice pagani ludo ludovica baby fancam -

Ultime Notizie dalla rete : Ludo Pagani

BlogLive.it

I fan appaiono estasiati dallo scatto: ' Sei stupenda' - scrive un utente, e qualcun altro rincara la dose - ' La perfezione... '. LEGGI ANCHE > LudovicaFOTO in famiglia ma scoppia la ...«È un taglio che esce dai canoni di bellezza classici e proprio per questo viene associato sempre a personalità forti come Beth o ladella serie Baby, interpretata da Alice, un ...Ludovica Pagani e Valentina Vignali hanno unito la loro bellezza in uno scatto mozzafiato su Instagram. Le due, insieme, sono un concentrato di sensualità.