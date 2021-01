LIVE Sampdoria-Juventus, Serie A calcio in DIRETTA: sfide di ex a Marassi! (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 Per quanto riguarda il mercato, i bianconeri hanno rimpolpato l’aspetto giovanile della squadra con gli acquisti di Aké dal Marsiglia e Rovella dal Genoa. 17.49 Intanto, dopo i ricordi piacevoli alla Juventus di Fabio Quagliarella, anche Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport e si è detto soddisfatto del momento di Adrien Rabiot e della Juventus. 17.47 Per quanto riguarda il quadro della 20esima giornata, stasera l’Inter giocherà contro il Benevento mentre spiccano Atalanta-Lazio (dopo il match di coppa) e Roma-Hellas Verona valide per l’Europa. 17.44 Nella prossima giornata, la seconda di ritorno, la Juventus sfiderà i giallorossi dopo il 2-2 dell’andata mentre la Sampdoria il Benevento per vendicare il 3-2. 17.42 Proprio ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.52 Per quanto riguarda il mercato, i bianconeri hanno rimpolpato l’aspetto giovanile della squadra con gli acquisti di Aké dal Marsiglia e Rovella dal Genoa. 17.49 Intanto, dopo i ricordi piacevoli alladi Fabio Quagliarella, anche Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport e si è detto soddisfatto del momento di Adrien Rabiot e della. 17.47 Per quanto riguarda il quadro della 20esima giornata, stasera l’Inter giocherà contro il Benevento mentre spiccano Atalanta-Lazio (dopo il match di coppa) e Roma-Hellas Verona valide per l’Europa. 17.44 Nella prossima giornata, la seconda di ritorno, larà i giallorossi dopo il 2-2 dell’andata mentre lail Benevento per vendicare il 3-2. 17.42 Proprio ...

