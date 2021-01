La ricetta di Hardt Cdu e Quartapelle Pd per il dialogo transatlantico

Leggi su formiche

(Di sabato 30 gennaio 2021) L’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca è stato salutato con giubilo dalle cancellerie europee. Di “svolta” nei rapporti fra Ue e Usa si è sentito parlare a Roma e Berlino, a Londra e Parigi. Ma la politica estera non si fa solo a parole e serviranno i fatti per sondare il vero stato di salute fra alleati. I dossier in cima all’agenda comune sono tanti, dal clima alle tecnologie emergenti fino al contenimento di due “rivali sistemici” e concorrenti, Cina e Russia. Da dove ripartire? È la domanda cui ha cercato di rispondere il primo appuntamento degli “Strategic Dialogues“, un ciclo di incontri targato Formiche e Fondazione Konrad Adenauer (Kas) per guardare ai rapporti fra Italia e Germania con la lente transatlantica. Introdotti dal direttore della Kas Italia Nino Galetti, la deputata e capogruppo del Pd in Commissione Esteri Liae il deputato e ...