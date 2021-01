Juventus, Chiellini: «Con la Sampdoria sarà una prova di maturità» (Di sabato 30 gennaio 2021) Giorgio Chiellini ha parlato prima di Sampdoria-Juventus Il capitano bianconero, Giorgio Chiellini, ha parlato a Sky prima di Sampdoria Juve. Le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Juventus NEWS 24 PARTITA – «Stiamo tutti bene, ma ogni 3 giorni siamo in campo e lo dobbiamo dimostrare. Oggi è difficile, conosciamo bene la Sampdoria. E’ una prova di maturità e continuità. Abbiamo fatto un bel mese di gennaio, ma se vogliamo ambire allo Scudetto dobbiamo dimostrarlo in queste partite». Sampdoria – «Ranieri ha idee chiare, e la squadra lo segue bene. Non sono solo un muro, ma anche qualità sulle fasce». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Giorgioha parlato prima diIl capitano bianconero, Giorgio, ha parlato a Sky prima diJuve. Le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 PARTITA – «Stiamo tutti bene, ma ogni 3 giorni siamo in campo e lo dobbiamo dimostrare. Oggi è difficile, conosciamo bene la. E’ unadie continuità. Abbiamo fatto un bel mese di gennaio, ma se vogliamo ambire allo Scudetto dobbiamo dimostrarlo in queste partite».– «Ranieri ha idee chiare, e la squadra lo segue bene. Non sono solo un muro, ma anche qualità sulle fasce». Leggi su Calcionews24.com

