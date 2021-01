Inter-Benevento in tv e streaming: dove vederla (Di sabato 30 gennaio 2021) I nerazzurri di Conte ospitano i sanniti di Pippo Inzaghi nell’anticipo del sabato sera della 20ª giornata di Serie A: dove vedere Inter-Benevento L’Inter di Antonio Conte è protagonista dell’anticipo del sabato sera della 20ª giornata di Serie A, gara in cui è opposta al Benevento di Pippo Inzaghi. I nerazzurri sono secondi in classifica a quota 41, con 2 lunghezze di ritardo dai cugini del Milan, i sanniti sono fra le rivelazioni del campionato e si trovano all’11° posto a quota 22. Inter-Benevento: la partita si giocherà sabato 30 gennaio 2021 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli. Inter-Benevento sarà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) I nerazzurri di Conte ospitano i sanniti di Pippo Inzaghi nell’anticipo del sabato sera della 20ª giornata di Serie A:vedereL’di Antonio Conte è protagonista dell’anticipo del sabato sera della 20ª giornata di Serie A, gara in cui è opposta aldi Pippo Inzaghi. I nerazzurri sono secondi in classifica a quota 41, con 2 lunghezze di ritardo dai cugini del Milan, i sanniti sono fra le rivelazioni del campionato e si trovano all’11° posto a quota 22.: la partita si giocherà sabato 30 gennaio 2021 nello scenario dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli.sarà ...

Inter : ?? | PRECEDENTI Sfida ufficiale numero 5? contro il Benevento Rivediamo alcuni dei nostri gol nei precedenti incon… - Inter : ? | QUIZ ?? Nel 2017 Brozovic ha segnato una doppietta contro il Benevento ? Ti ricordi come ha realizzato il secon… - Inter : Ritorna il campionato: la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Inter-Benevento - ujonathan70 : Peccato solo che il Benevento non abbia proprio i mezzi per opporsi a questa inter stasera...calendario favorevole… - calciomercatoit : Gli XI UFFICIALI di #InterBenevento: #Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Er… -