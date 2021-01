Iacopo Melio torna in ospedale: l’annuncio del consigliere (Di sabato 30 gennaio 2021) Iacopo Melio torna in ospedale dopo le dimissioni di gennaio una volta guarito dal Covid-19: ecco cosa sta succedendo. Lo annuncia lo stesso consigliere. Nuovi problemi di salute per Iacopo Melio, consigliere del Partito democratico nel Consiglio regionale della Toscana ritornato in ospedale. Dimesso a inizio gennaio per Covid-19, il politico è ricoverato da mercoledì L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 30 gennaio 2021)indopo le dimissioni di gennaio una volta guarito dal Covid-19: ecco cosa sta succedendo. Lo annuncia lo stesso consigliere. Nuovi problemi di salute per, consigliere del Partito democratico nel Consiglio regionale della Toscana rito in. Dimesso a inizio gennaio per Covid-19, il politico è ricoverato da mercoledì L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Covid, Iacopo Melio di nuovo in ospedale: 'Ci vorranno tempo e pazienza per recuperare ciò che ho perso'… - HuffPostItalia : Iacopo Melio torna in ospedale per forti sintomi legati al covid. 'Finirà, prima o poi' - ilriformista : #Iacopo Melio in ospedale, ha ancora i sintomi: “Il Covid è una brutta bestia ma dobbiamo vincere noi” Forza Iacopo - 1fratanti : @iacopo_melio Impossibile non fare il tifo per te!Tieni duro..un abbraccio - bizcommunityit : Covid, Iacopo Melio di nuovo in ospedale: 'Ci vorranno tempo e pazienza per recuperare ciò che ho perso' -