Hiv: terapia rapida accelera la soppressione virale (Di sabato 30 gennaio 2021) Con la strategia di avvio rapido della terapia nei pazienti con HIV maggiore probabilità di soppressione virale e più rapida riduzione del rischio di trasmissione La recente strategia di avvio rapido della terapia nei pazienti con HIV comporta una maggiore probabilità di soppressione virale a un anno e una più rapida riduzione del rischio di… L'articolo Corriere Nazionale.

