Ex di Temptation contro Carlotta Dell’Isola | “Mi hanno detto che…”

In pochi se ne sono accorti ma da oltre 40 giorni nella casa del Grande Fratello Vip c'è anche una bionda romana che si chiama Carlotta Dell'Isola e che è nota per aver partecipato all'ultima edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi. Carlotta fuori la casa ha una nemica che in più occasioni si è scagliata contro di lei, Sofia Calesso, altra partecipante di Temptation Island (dell'edizione di Filippo Bisciglia). Se lo scorso mese la Calesso aveva dato alla Dell'Isola della raccomandata, questa volta fra le pagine di MeteoWeek ha svelato che Carlotta…arriverà in finale! "E, un'altra voce che ti anticipo, è che lei (Carlotta Dell'Isola, ndr) doveva entrare nella nostra edizione di

