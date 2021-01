Delitto di Cogne, diciassette colpi per morire (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono passati quasi vent’anni da uno degli infanticidi più efferati e rinomati che colpì un piccolo paesino in Val D’Aosta, sconosciuto ai più fino a quella data, il 30 gennaio 2002, quando una donna alle 8,28 telefona al 118 implorando aiuto per il figlio, Samuele, di tre anni, che “vomita sangue”. Quella donna si chiama Annamaria Franzoni, e suo figlio verrà dichiarato morto alle 9,55 dello stesso giorno, l’autopsia stabilì come causa del decesso almeno diciassette colpi sferrati con un corpo contundente, sulla testa del bambino vennero rinvenute tracce di rame, che fecero pensare ad un mestolo, ma l’arma del Delitto non verrà mai ritrovata. Ripercorriamo insieme i fatti, quella mattina la Franzoni accompagna l’atro figlio, Davide, alla fermata dell’autobus, sono le 8,15, rientra in casa alle 8,24 dove ha lasciato il piccolo Samuele, ... Leggi su dilei (Di sabato 30 gennaio 2021) Sono passati quasi vent’anni da uno degli infanticidi più efferati e rinomati che colpì un piccolo paesino in Val D’Aosta, sconosciuto ai più fino a quella data, il 30 gennaio 2002, quando una donna alle 8,28 telefona al 118 implorando aiuto per il figlio, Samuele, di tre anni, che “vomita sangue”. Quella donna si chiama Annamaria Franzoni, e suo figlio verrà dichiarato morto alle 9,55 dello stesso giorno, l’autopsia stabilì come causa del decesso almenosferrati con un corpo contundente, sulla testa del bambino vennero rinvenute tracce di rame, che fecero pensare ad un mestolo, ma l’arma delnon verrà mai ritrovata. Ripercorriamo insieme i fatti, quella mattina la Franzoni accompagna l’atro figlio, Davide, alla fermata dell’autobus, sono le 8,15, rientra in casa alle 8,24 dove ha lasciato il piccolo Samuele, ...

