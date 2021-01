Classifica semifinali Prada Cup | Luna Rossa travolge 4-0 American Magic | è in finale!

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ad Auckland (Nuova Zelanda) sono in corso di svolgimento lediCup di vela. Sette regate da disputare, chi ne vince quattro approderà in finale, dove troverà i britannici di Ineos Team UK, vincitori del round robin.è partita subito bene, imponendosi nelle prime due regate contro. Due competizioni senza storia, in cui il TeamPirelli ha mostrato una superiorità schiacciante. Peraltro la barca italiana ha brillato anche con il tanto temuto vento forte tra i 16 ed i 20 nodi. Dovevano essere le condizioni ideali per esaltare Patriot, tuttavia gli statunitensi sono apparsi lenti ed alle prese anche con problemi di natura tecnica: evidentemente la riparazione a tempo di record ha lasciato qualche strascico. Guai abbassare la ...

UgoBaroni : RT @SkySport: Prada Cup 2021, Luna Rossa avanti 2-0 con American Magic nella 1^ giornata di semifinali - Fprime86 : RT @SkySport: Prada Cup 2021, Luna Rossa avanti 2-0 con American Magic nella 1^ giornata di semifinali - antonio_nazaro : RT @SkySport: Prada Cup 2021, Luna Rossa avanti 2-0 con American Magic nella 1^ giornata di semifinali - ReDeeMcrIeR : RT @SkySport: Prada Cup 2021, Luna Rossa avanti 2-0 con American Magic nella 1^ giornata di semifinali - SkySport : Prada Cup 2021, Luna Rossa avanti 2-0 con American Magic nella 1^ giornata di semifinali -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica semifinali

Le 8 società della serie A1 saranno divise in 2 gironi da 4 squadre (sulla base della... Finita la seconda fase, le prime 2 classificate del Super Round si qualificheranno allee ......" Le 8 società di A - 1 saranno divise in 2 gironi da 4 squadre (sulla base della2020 e ... Finita la seconda fase, le prime 2 classificate del Super Round si qualificheranno alle...Le semifinali di Prada Cup sono cominciate col botto per Luna Rossa. Il Team Prada Pirelli ha letteralmente surclassato American Magic, portandosi avanti 2-0 nella serie al meglio delle sette regate: ...Ad Auckland (Nuova Zelanda) sono in corso di svolgimento le semifinali di Prada Cup di vela. Sette regate da disputare, chi ne vince quattro approderà in finale, dove troverà i britannici di Ineos Tea ...