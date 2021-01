Brigitte Bardot: “Il virus è un bene e ristabilirà un nuovo ordine” (Di sabato 30 gennaio 2021) Brigitte Bardot torna a stupire con nuove dichiarazioni sulla pandemia. In occasione di un’intervista dedicata alla riedizione della sua autobiografia, uscita nel 1973, l’attrice francese ha esternato nuovamente la sua opinione sul Covid 19. Nonostante i suoi 86 anni, l’icona del cinema non si è detta affatto preoccupata del virus e dei suoi effetti sulla popolazione. Brigitte ha, infatti, dichiarato: “ Non mi proteggo dal virus. Non ne ho bisogno, non vedo nessuno. Non saranno le capre a contagiarmi”. Frasi che apparentemente non dovrebbero destare alcuno scandalo, visto la condizione di isolamento in cui sembra stia vivendo l’attrice. Se non fosse che a questa dichiarazione, ne è poi seguita una più impopolare: “Temo che il Covid e le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021)torna a stupire con nuove dichiarazioni sulla pandemia. In occasione di un’intervista dedicata alla riedizione della sua autobiografia, uscita nel 1973, l’attrice francese ha esternato nuovamente la sua opinione sul Covid 19. Nonostante i suoi 86 anni, l’icona del cinema non si è detta affatto preoccupata dele dei suoi effetti sulla popolazione.ha, infatti, dichiarato: “ Non mi proteggo dal. Non ne ho bisogno, non vedo nessuno. Non saranno le capre a contagiarmi”. Frasi che apparentemente non dovrebbero destare alcuno scandalo, visto la condizione di isolamento in cui sembra stia vivendo l’attrice. Se non fosse che a questa dichiarazione, ne è poi seguita una più impopolare: “Temo che il Covid e le altre epidemie che si stanno annunciando ristabiliranno ...

