Bologna | Mihajlovic | “Se avessimo avuto noi Ibrahimovic oggi avremmo vinto 3-0 Meritavamo di più”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Sinisaanalizza ai microfoni di Sky Sport il ko subito dalcontro il Milan: "Il problema è sempre il solito, giochiamo ma non riusciamo a concretizzare.abbiamo4-5 occasioni per fare gol, senoisarebbe finita 3-0 per noi.di ottenere sicuramente un risultato differente da quello ottenuto. Loro sono più forti di noi ma hanno giocato palla lunga su, noi abbiamo manovrato di più e siamo riusciti a creare diversi pericoli. Mercato? Non mi aspetto niente".caption id="attachment 1076021" align="alignnone" width="3000", getty images/caption ITA Sport Press.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic cerca di consolidarsi a centro classifica: 20 punti per gli emiliani con cinque vittorie, altrettanti pareggi e nove sconfitte, differenza reti in negativo ( - 9) per ... Milano, 30 gennaio 2021 - Dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia e la conseguente eliminazione dalla competizione, la corsa del Milan riparte da Bologna: c'è da cancellare ... BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Milan protegge la vetta della classifica ... Skorupski indovina l'angolo ma sulla respinta si avventa Rebic insaccando per l'1-0 al 26'. Gli uomini di Mihajlovic reagiscono e ...