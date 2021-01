ATP Melbourne 2: il tabellone di Sonego e Cecchinato. Kubler e Fucsovics all’esordio. Possibile derby ai quarti (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ tutto pronto per l’inizio dell’ATP 250 di Melbourne 2 che si disputerà dal 1° al 7 febbraio. Al via due italiani: Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato. Il piemontese, testa di serie numero 9 del seeding, potrebbe essere uno degli outsider della manifestazione. Esordio abbordabile per l’azzurro che affronterà il tennista di casa Jason Kubler numero 263 del mondo. Per il finalista dell’ATP 500 di Vienna dello scorso anno anche il secondo turno non dovrebbe essere troppo ostico, Sonego sfiderà il vincitore del match tra il lituano Ricardas Berankis e l’indiano Sumit Nagal. Incrocio estremamente interessante agli ottavi dove per l’azzurro potrebbe profilarsi l’incontro contro il norvegese Casper Ruud. In caso di ulteriore successo tutti i tifosi italiani sognano il derby con Marco ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) E’ tutto pronto per l’inizio dell’ATP 250 di2 che si disputerà dal 1° al 7 febbraio. Al via due italiani: Lorenzoe Marco. Il piemontese, testa di serie numero 9 del seeding, potrebbe essere uno degli outsider della manifestazione. Esordio abbordabile per l’azzurro che affronterà il tennista di casa Jasonnumero 263 del mondo. Per il finalista dell’ATP 500 di Vienna dello scorso anno anche il secondo turno non dovrebbe essere troppo ostico,sfiderà il vincitore del match tra il lituano Ricardas Berankis e l’indiano Sumit Nagal. Incrocio estremamente interessante agli ottavi dove per l’azzurro potrebbe profilarsi l’incontro contro il norvegese Casper Ruud. In caso di ulteriore successo tutti i tifosi italiani sognano ilcon Marco ...

