Walter Zenga, chi è l’importante allenatore di calcio e padre di Andrea (Di venerdì 29 gennaio 2021) Walter Zenga è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, uno dei più celebri sportivi nostrani che dal 1982 al 1994 ha ricoperto il ruolo di portiere per l’Inter. padre di 5 figli, ha alle spalle 3 matrimoni ormai finiti, diverse collaborazioni in programmi televisivi sportivi, e un grande curriculum calcistico di tutto rispetto. Ex-marito della presentatrice Roberta Termali, il figlio dei due, Andrea Zenga, è attualmente un concorrente del Grande Fratello Vip 2020. Walter Zenga, nasce il 28 aprile 1960 a Milano, da Alfonso e Marina. Cresce, insieme al fratello Alberto, nella periferia milanese, in viale Ungheria. Passa la sua infanzia giocando nel campetto dell’oratorio. Gli anni 80, sono gli anni d’oro del portiere: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021)è undied ex calciatore italiano, uno dei più celebri sportivi nostrani che dal 1982 al 1994 ha ricoperto il ruolo di portiere per l’Inter.di 5 figli, ha alle spalle 3 matrimoni ormai finiti, diverse collaborazioni in programmi televisivi sportivi, e un grande curriculum calcistico di tutto rispetto. Ex-marito della presentatrice Roberta Termali, il figlio dei due,, è attualmente un concorrente del Grande Fratello Vip 2020., nasce il 28 aprile 1960 a Milano, da Alfonso e Marina. Cresce, insieme al fratello Alberto, nella periferia milanese, in viale Ungheria. Passa la sua infanzia giocando nel campetto dell’oratorio. Gli anni 80, sono gli anni d’oro del portiere: ...

GrandeFratello : Il #GFVIP regala forti emozioni e ,dopo tanti anni, venerdì Andrea Zenga incontrerà suo padre: Walter Zenga entrerà… - RedStitch29 : RT @nelnomedeltrash: Tra un voto a crocc eun’altro voglio continuare ad esprimere la mia incazzatura sul fatto che entri Walter zenga perch… - GFvip5sondaggi : RT @GrandeFratello: Questa sera vi aspetta un incontro attesissimo: Walter Zenga entrerà nella Casa di #GFVIP per vedere suo figlio Andrea… - pausilandia : @GrandeFratello Ma una domanda come fa a sapere la maria teresa ruta che stasera entrerà walter zenga? l'ho sentito… - lillypunk1 : @cumdivido Ma entra Walter Zenga non la vedrei così sottotono -